Messina, Raciti: “Col Bari più difficile rispetto a Palermo, loro sono una corazzata”

Le dichiarazioni in conferenza del tecnico dell'ACR Messina Raciti. La prossima sfida sarà contro la capolista del girone C Serie C, il Bari

Dopo il pareggio in rimonta contro i rosanero per 2-2, Enzo Raciti, tecnico dell'ACR Messina, ha presentato in conferenza stampa la prossima sfida contro la capolista Bari:

"Sarà ancora più difficile rispetto a Palermo, affronteremo una corazzata. Tutti conosciamo le potenzialità del Bari, una squadra che palleggia tanto e sa giocare a calcio. Non vogliamo andare lì a difenderci, abbiamo visto che le cose migliori le facciamo quando giochiamo nella metà campo avversaria, cercheremo di essere aggressivi e incisivi il più possibile. Non sono queste le partite dove ci si aspettano i punti salvezza, però è anche vero che l’imponderabile è sempre dietro la porta. Andremo lì a giocarcela con la massima serenità. Il Bari è una squadra costruita e già proiettata per fare la Serie B”.