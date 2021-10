Messina, Lo Monaco: “Esonero Sullo scelta dolorosa. Non cerchiamo colpevoli”

Il direttore generale del Messina, Pietro Lo Monaco, torna sull’esonero di mister Sullo

Dopo l'esonero di Salvatore Sullo, avvenuto qualche giorno fa, la società peloritana ha deciso di puntare sulla figura di Ezio Capuano con l'obiettivo di riscattare un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, che sta condannando i siciliani a occupare le posizioni più paludose del girone C di Lega Pro. Magro bottino quello raccolto fin qui dalla compagine messinese che in 8 giornate ha messo in cascina appena 5 punti che valgono il terzultimo posto in classifica. A soffermarsi sul momento vissuto dal Messina è il direttore generale Pietro Lo Monaco, intervenuto ai microfoni di RTP.

“È una scelta dolorosa ma è stato compiuto un errore di valutazione. Non cerchiamo colpevoli perché la società deve assumersi le proprie responsabilità. Le aspettative estive non hanno avuto riscontro. Ci ha preoccupato l’andamento al ribasso. È stato necessario dare una sterzata, che ci auguriamo sia efficace, un atto dovuto perché la squadra si è un po’ addormentata e seduta. Sulla bontà del tecnico continuo a giurarci, ma evidentemente ha pagato una serie di situazioni oggettive. Abbiamo iniziato la preparazione molto dopo rispetto alle altre e siamo la rosa più giovane del campionato. Quando costruisci una squadra hai bisogno di tempo, che a noi è mancato. Sembrava esserci una curva di crescita, che però si è bruscamente interrotta. Ma ci sono le qualità per superare questo momento”.

Sul momento vissuto dalla squadra: “Dobbiamo crescere, prendere consapevolezza delle nostre qualità e fortificarci. Ci auguriamo che l’avvento del nuovo tecnico possa avviare un processo di miglioramento globale. Confidiamo in un pronto risveglio. Abbiamo un organico di valore, che deve migliorare e calarsi nella realtà della serie C, che non è semplice”.