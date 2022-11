Messina, Lewandowski: “Mio Gol? Ho sbagliato il rinvio, sono stato aiutato dal vento”

"Non me l'aspettavo. Posso dire che ho sbagliato il rinvio, volevo mandarla a destra, poi con l'aiuto del vento è partito centrale, poi c'è stato anche l'aiuto del campo bagnato, così è andata in porta. Mi dispiace per il portiere perché sono errori che ho fatto anche io. Come si fa a superare mentalmente questo tipo di situazioni? Quando uno sbaglia, deve pensarci dopo la partita per correggere l'errore, durante la partita oramai lo hai fatto e devi solo giocare e riprenderti subito. Sapevamo che era difficile, era la prima a mezzogiorno, ci si è messa anche la pioggia e sapevamo che sarebbe stata una battaglia. Ma avevamo bisogno di vincere. Mi sono ripreso mentalmente facendo tutto il rinvio mentre l'anno scorso non lo avevo fatto".