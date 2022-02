Messina, Gonçalves: “Qui per dare il massimo, siamo sulla strada giusta”

Le parole del terzino sinistro dell'ACR Messina, Tiago Gonçalves, sul momento positivo vissuto dalla formazione peloritana

Il pari in rimonta in casa del Palermo, il successo ottenuto al "San Nicola" contro la capolista Bari e una classifica che finalmente sorride ai peloritani: questa la sintesi delle ultime settimane vissute dal Messina, attualmente al quartultimo posto a quota 22 punti. Segnali importanti di ripresa per la compagine siciliana, analizzati dal terzino mancino Tiago Gonçalves , intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club.

"La squadra sta bene. Veniamo da un periodo non positivo ma ora siamo sulla strada giusta. Abbiamo fatto quattro punti in due gare e anche prima di Natale contro Catania e Paganese avevamo fatto bene. Stiamo ora vivendo un buon momento, speriamo di continuare così. Anche i nuovi acquisti hanno fatto bene, siamo uniti. Spero di continuare anche io così a livello individuale. Sono venuti qui per dare il massimo per questa maglia, se riesco a fare gol e assist e anche meglio".