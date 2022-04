Messina, Fazzi: “Non credo alla buona sorte, raggiunto obiettivo inimmaginabile”

Le parole del centrocampista del Messina, Nicolò Fazzi, dopo il successo maturato contro il Taranto

“Pochi sanno da dove siamo partiti, quello che abbiamo vissuto, sentito, visto, sofferto e superato. Quando si dice che se hai un’immagine forte e chiara nella tua mente, prima o poi succederà, potrà capitare di tutto ma niente e nulla potrà fermare quella cosa, sempre che tu sia disposto a martellare e calmare quella vocina che spesso in qualche maniera cerca di farti perdere la strada.Non credo alla buona sorte, ma credo che solo a chi e’ disposto a fare un centimetro in più, piuttosto che uno in meno giorno dopo giorno prima o poi qualcosa torna indietro con interessi, ecco, questo ne è l’esempio. Come ne è l’esempio che non esiste Risultato senza Uomini, che non esiste Vittoria senza Sofferenza e non esiste Realizzazione senza Gruppo!Abbiamo raggiunto un obiettivo INIMMAGINABILE, IMPAGABILE, soprattutto NOSTRO! Rimarrà per me una delle più belle esperienze mai vissute!!!