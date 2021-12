Messina, esonerato Capuano: Sullo rifiuta, Novelli verso il ritorno

E' ormai giunta al capolinea l’avventura di Eziolino Capuano sulla panchina del Messina

Dopo la notizia dell'esonero di Ezio Capuano, che verosimilmente verrà ufficializzato nelle prossime ore, il Messina lavora per individuare il profilo adatto per guidare la squadra. Al suo posto dovrebbe ritornare Raffaele Novelli, artefice della promozione dei peloritani dello scorso anno. Niente da fare per il ritorno di Sullo che, secondo quanto riportato da LacasadiC, avrebbe risolto il contratto con il club. L’allenamento odierno sarà diretto da Ezio Raciti, allenatore della formazione Primavera, in attesa del ritorno di Raffaele Novelli.