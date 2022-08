Messina, Curiale si presenta: “Doppia cifra l’obiettivo. Vogliamo creare entusiasmo”

Davis Curiale è stato recentemente acquistato dall' ACR Messina in vista del prossimo campionato di Serie C, in cui i peloritani saranno l'unica rappresentante siciliana della categoria. Queste le dichiarazioni dell'ex attaccante di Palermo e Catania tra le altre in conferenza stampa:

"E' una bella sfida che ho accettato volentieri, sono felice di essere qui. Metterò la mia esperienza al servizio dei tanti giovani interessanti, speriamo di fare un grande campionato. Sono stato vicino già a gennaio e non si è concretizzata per poco, ringrazio il direttore per avermi dato la possibilità di tornare in Sicilia e restare tra i professionisti. Sono qui per dare il massimo. Doppia cifra? L'obiettivo è quello, sappiamo che il mister fa un calcio molto offensivo. Noi attaccanti cercheremo di farne il più possibile, vogliamo toglierci belle soddisfazioni. Saluto affettuosamente i tifosi, Messina è una grande piazza in cui basta una scintilla per riportare tanta gente allo stadio, stiamo lavorando per questo: creare entusiasmo e dare battaglia sul campo".