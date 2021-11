Messina, Capuano: “Avellino? Nessuna supremazia, non ho visto tiri in porta”

Le parole del tecnico del Messina, Ezio Capuano, a margine della sconfitta maturata contro l'Avellino

"Con grande onestà non ho visto un tiro in porta dell'Avellino, il nostro portiere non ha fatto una parata. Siamo una squadra giovane, non possiamo prendere gol su calcio d'angolo e lo abbiamo preso quando eravamo in dieci. Penso di essere una persona molto schietta, siamo stati bravi a limitare Micovschi e Kanouté. Abbiamo sbagliato tante scelte, più di quello che abbiamo fatto non si poteva fare. Sono molto arrabbiato, non puoi uscire su un calcio d'angolo quando sei in marcatura. L'Avellino è una squadra esperta, partita sporca e non potevamo concedere. Non discuto la partita, su otto cambi dai quattro minuti però onestamente questa supremazia non l'ho vista".