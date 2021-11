Messina, Capuano: “Andati oltre la fatica. C’era voglia di portare a casa i 3 punti”

Le parole del tecnico del Messina, Ezio Capuano, a margine del successo maturato contro il Campobasso

Il Campobasso cade sotto i colpi del Messina , nella sfida valida per la 12^ giornata di Serie C, allo stadio San Filippo-Franco Scoglio. Decidono le reti Adorante e Gonçalves, che regalano 3 preziosi punti alla compagine siciliana. Ad analizzare la prova offerta dai suoi è il tecnico dei peloritani, Ezio Capuano , intervento in conferenza stampa nel post-gara.

“Noi sapevamo pregi e difetti di questa squadra, la migliore fuori casa. Siamo stati bravi a mettere un giocatore in più in fase di possesso, l’abbiamo preparata bene, merito dello staff e dei ragazzi. Nella ripresa abbiamo avuto qualcosa che nel calcio succede poche volte: un calciatore che subentra a uno infortunato si infortuni a sua volta. Siamo stati costretti ad abbassarci anche perché loro hanno iniziato ad alzare la palla. Da sottolineare l’abnegazione e la voglia di non prendere gol, la squadra è andata oltre la fatica, al limite dello strapazzo. C'è stata voglia di portare a casa un risultato fondamentale e meritato. La partita di Simonetti è stata stoica, quella dei difensori non ne parliamo. Adorante? Sa fare gol difficili, quando impara a fare anche quelli facili…”.