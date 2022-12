Messina, Auteri: “L’ambiente non è bello. Sarebbe troppo facile abbandonare la barca”

“L’ambiente non è bello. Io scelgo la strada del sostegno alla squadra, che in passato ha dimostrato di potere fare bene. Ci sono ancora tante partite da giocare. Ovviamente si può contestare il presidente, tutto e tutti. Potrei dire che non ci sono le condizioni minime per giocare ma non cerco alibi. Qualcuno ha un atteggiamento negativo e non è pronto mentalmente ad affrontare tutte queste difficoltà. Non ho la sfera magica. Ci sono tante partite da giocare, il campionato non finisce con il girone d’andata. Nessuno si aspettava di potere essere in questa situazione anche per quanto visto in allenamento, ma diventa difficile fare la vittima, non mi appartiene. Il gruppo è sano, non ha grandi problematiche, anche se qualcuno è meno pronto. Ci sono tanti giovani alle prime esperienze e nelle difficoltà c’è chi si perde. Ma non possiamo mollare la presa, soprattutto io che sono il responsabile di questa squadra. Sarebbe troppo facile adesso abbandonare la barca”.