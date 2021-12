Malore poliziotto prima di Catanzaro-Foggia: tifoseria resta in silenzio per rispetto

Le due tifoserie hanno deciso di rimanere in silenzio evitando cori, striscione e bandiere, in segno di rispetto

"Antonio Trotta, commissario di polizia ha un grave malore, operato a Cosenza. Siamo vicino a lui, ai suoi familiari. Straordinari i tifosi del Foggia e del Catanzaro. Il silenzio è il cemento di una cultura di rispetto che pone l’uomo davanti a tutto. Oggi, aspettiamo in silenzio".

Questo il messaggio "tweettato" dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, poco prima del fischio d'inizio del match valido per la 17^ giornata del Girone C di Serie C, Catanzaro-Foggia.