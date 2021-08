Lucchesi: “Nella mia vita tante sfide andate bene. Monterosi? Vivo una favola”

Le parole del direttore generale del Monterosi, Fabrizio Lucchesi, sulla sua nuova avventura nel club biancorosso

Nuova avventura in Serie C per Fabrizio Lucchesi.

Il Monterosi, dopo avere agguantato la promozione, si prepara a fare il suo esordio in Serie C il 29 agosto contro il Foggia. Il prossimo 26 settembre, invece, il club laziale sfiderà al "Rocchi" il Palermo di Giacomo Filippi. Un vero e proprio ritorno al passato. Il direttore generale del Monterosi Fc, infatti, è Fabrizio Lucchesi, ex dirigente del vecchio Palermo. L'esperienza di Lucchesi nel capoluogo siciliano non può di certo esser ricordata come importante e proficua dal punto di vista sportivo, anzi. Il dirigente toscano - nel ruolo di direttore generale - è stato, sotto il profilo manageriale, tra i protagonisti in negativo dell'infausto crack finanziario targato Arkus Network e Tuttolomondo, che ha portato al fallimento dell'Us Città di Palermo. Ospite di TMW Radio, Fabrizio Lucchesi, ha raccontato la sua nuova avventura.