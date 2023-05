Lucchese, allenatore cercasi: in lizza per la panchina anche l’ex Palermo Baldini

Da Silvio e Francesco Baldini, passando per Roberto Boscaglia e Matteo Andreoletti (cercato anche dal Benevento). Proprio il mister nativo di Massa, nonché ex Carrarese, è il preferito della nuova Lucchese. Con leadership, competenza, carisma e straordinaria capacità motivazionale, il coach toscano ha di recente vinto i playoff con il Palermo, chissà che una nuova sfida in Serie C possa invogliarlo a tornare in sella, dopo le dimissioni rassegnate in quel di Perugia in questa stagione da poco terminata.