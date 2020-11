LIVE Serie C-Girone C, concluse le gare delle 15.00: Bari corsaro a Caserta, alle 17.30 il big match di Terni. Risultati e classifica aggiornata

Risultati e classifica del Girone C di Serie C.

Di seguito, il calendario completo della dodicesima giornata della terza divisione italiana con i relativi risultati e la classifica aggiornata.

Sabato 21 novembre ore 15.00

Juve Stabia-Viterbese 2-0: 4′ Romero, 50′ Fantacci

Domenica 22 novembre ore 14.30

Catania-Turris: 0-0

Foggia-Virtus Francavilla: 1-1

Domenica 22 novembre ore 15.00

Casertana-Bari: 0-2

Catanzaro-Cavese: 2-1

Monopoli-Vibonese: 2-0

Paganese-Bisceglie: 1-0

Domenica 22 novembre ore 17.30

Ternana-Teramo: Cascone di Nocera Inferiore (Laudato-Centrone)

Rinviata a data da destinarsi

Potenza-Avellino

RIPOSA: PALERMO

Turno di riposo per il Palermo di Roberto Boscaglia, che tornerà in campo mercoledì 25 novembre alle ore 15.00 per il recupero della 6a giornata contro la Turris allo stadio “Renzo Barbera”. Rinviata, a data da destinarsi, la gara in programma all’ “Alfredo Viviani” tra Potenza ed Avellino, in seguito alla richiesta presentata dalla squadra campana per via dell’alto numero di tesserati positivi al coronavirus.

Palermo, verso la Turris: si cerca il quarto successo di fila, solo la Ternana meglio dei rosanero

LA CLASSIFICA

Ternana 27

Bari23

Teramo 23

Catanzaro 19

Juve Stabia 17

Turris 17

Avellino 15

Foggia 14

Catania 13

Vibonese12

Monopoli 12

PALERMO 12

Paganese 11

Virtus Francavilla 10

Potenza 9

Bisceglie 8

Viterbese 7

Casertana 6

Cavese 5

