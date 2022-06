Lega Pro, Vulpis: “Finale playoff successo pazzesco, trasmesse emozioni ai tifosi”

Due milioni di spettatori su Rai 2, "Renzo Barbera" tutto esaurito e gara trasmessa anche agli italiani all'estero su Rai Italia. Il successo della finale playoff tra Palermo e Padova è stato sicuramente il più importante degli ultimi anni in Serie C, con milioni di spettatori incollati alle TV tra Sky Sport ed Eleven Sport. La gara ha poi visto trionfare la compagine di Silvio Baldini , che conquista la promozione in Serie B . Grande soddisfazione anche per la Lega Pro , come dimostrato dalle dichiarazioni del vicepresidente Marcel Vulpis . Di seguito le sue parole ai microfoni di Gubbiofans.it:

"Il presidente Ghirelli si è impegnato a portare a casa questo risultato non banale della finale su Rai Due. Non è un caso il milione e 560 mila di contatti tv, con picchi del 9% di share. La sfida è stata vinta grazie ad un promozione fatta nei giorni precedenti sui media nazionali, giornali sportivi, e sulla stampa nei territori di Padova, Palermo e tutta la Sicilia. Si è creata un'attenzione che non si vedeva da tempo, con visibilità su Sky Sport e su ElevenSports. Un racconto del gioco condito dalle emozioni, soprattutto nel post gara. Per la prima volta della storia di Eleven si è impegnata a fare tre ore e mezza di diretta che abbiamo coordinato con vari colleghi. Dico che è stato un successo pazzesco per Eleven in streaming, ma anche per la Lega Pro stessa. Questa è stata una mia idea che ho deciso di attuare per questa finale. Abbiamo trasmesso emozioni al cuore dei tifosi, nel caso specifico ai palermitani, portando anche i calciatori ai microfoni. Il calcio per me è questo: riportare emozioni o dentro lo stadio o per chi non si può permettere di acquistare proprio un biglietto. Al centro di tutto ci deve essere sempre il tifoso, questo sport non ha senso se non esiste l'esaltazione massima della passione, della fede calcistica, un sinallagma che non è contrattuale ma è una relazione fideistica tra il tifoso e il club".