Lega Pro, scelto il nuovo presidente: è Matteo Marani, battuto Vulpis

È Matteo Marani il nuovo presidente della Lega Pro: questo quanto stato deciso dall'Assemblea Elettiva odierna direttamente dalla Sala d'Onore del CONI di Roma, in cui è stato eletto il successore del dimissionario Francesco Ghirelli. Battuto il vicepresidente uscente Marcel Vulpis. Trentanove voti a favore di Marani, 15 per Vulpis, 2 schede bianche e 2 nulle per un totale di 58 aventi diritto presenti.