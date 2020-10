Lega Pro, il presidente Ghirelli: “Sacrifici importanti da parte dei club, servirebbero i tampono rapidi”

La Serie C rischia il collasso a causa dell’emergenza Covid.

La situazione legata al propagarsi del Coronavirus -scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’ -, ha chiaramente messo in ginocchio diverse società di Lega Pro che non hanno alcun introito a causa soprattutto degli stadi chiusi. Il presidente, Francesco Ghirelli, ha analizzato il momento nel corso della conferenza con i medici sociali delle società.

“I club stano facendo sacrifici importanti, specie di natura economica ed organizzativa, e l’introduzione dei tamponi rapidi sarebbe di grande aiuto. Inoltre, sarebbe importante poter beneficiare da parte del governo di misure che alleggeriscano le spese sanitarie che i club affrontano, penso ad esempio al credito d’imposta. A oggi, a causa del Covid, siamo intervenuti spostando l’orario di trentadue partite e lo abbiamo fatto con una linea di governance precisa e studiata: seguendo il protocollo, il buon senso, sopportando i disagi, dandoci la mano, evitando isterismi e litigi. Il mio grazie va ai presidenti e ai medici per la grande professionalità e la totale abnegazione. Il prosieguo del campionato lo si deve anche ai medici delle società. Sono sottoposti a ritmi di lavoro intensi e si confrontano con situazioni estremamente mutevoli. Stanno facendo uno sforzo straordinario. Questo maledetto virus sconquassa la quotidianità e non permette di programmare il futuro prossimo. Con la pandemia il nostro calcio ha assunto un volto che nessuno riconosce più. Un gioco che si è svuotato della sua stessa essenza, con stadi vuoti e con tifosi che non gridano, non esultano, non lasciano liberi i loro cuori di volare verso la loro squadra o il loro calciatore preferito. La pandemia è democratica. Siamo tutti nella stessa maledetta situazione, in Italia e nel mondo”.