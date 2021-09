Lega Pro, il presidente Ghirelli: “Bene le parole della Sottosegretaria Vezzali”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che ha commentato le misure sulle sponsorizzazioni

"Le parole della Sottosegretaria Vezzali sono di incoraggiamento per le aziende che vogliono investire nelle società sportive e per i club minori che sopravvivono in buona parte grazie alle sponsorizzazioni". Parola di Francesco Ghirelli. Il presidente della Lega Pro - intervistato ai microfoni de "La Repubblica" - ha commentato le dichiarazioni rilasciate dalla Sottosegretaria allo Sport, che ha riferito che "tutte le domande di credito di imposta per le sponsorizzazioni dichiarate ammissibili saranno finanziate perché non è stato superato il tetto massimo dei 90 milioni".