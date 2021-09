Lega Pro, Gravina annuncia: “Dal 2024 fusione tra Serie C e B, abbiamo un obiettivo”

Il numero uno della FIGC ha preannunciato un sostanziale cambiamento nel format delle serie minori italiane, prospettando dalla stagione 2024/25 una fusione riguardante i campionati di Serie B, C e D

Queste le dichiarazioni rilasciate da Gabriele Gravina , presidente della FIGC intervenuto per spiegare la sua riforma calcistica basata su una profonda variazione del format classico dei campionati di Serie B, C e D . Un cambiamento sostanziale quello prospettato dal numero uno della Fedrcalcio, intenzionato - a partire dalla stagione sportiva 2024/25 - ad effettuare due fusioni e creare, di conseguenza, una nuova visione del calcio professionistico.

La Serie B - secondo Gravina - dovrà formare un'unica categoria con quella che lo stesso presidente definisce Serie C Elitè , con quest'ultima che differisce in maniera sostanziale dalla classica Lega Pro alla quale tutti i tifosi sono da anni abituati.

Quello che oggi è la categoria di competenza del Palermo , infatti, andrà a coinvolgere anche la Serie D in una seconda radicale fusione. La Lega Dilettantistica sarà dunque inglobata alla Lega Pro , andando così a ridimensionare - come spiegato dallo stesso Gravina - la concezione professionistica del calcio nelle leghe minori.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal numero uno della FIGC, intervenuto ai microfoni di Antenna Sud: "I dettagli sulla mia riforma sono tecnici abbastanza complessi. Sicuramente ci sarà una C Élite ed una D Élite di passaggio, perché poi il progetto definitivo dal 2024/2025 prevede una fusione fra la Serie B e la Serie C Élite ed una fusione fra la Serie C e la Serie D Élite. Questo dovrebbe essere il progetto di riforma definitivo con un ridimensionamento dell'area professionistica, l'istituzione di un'area semiprofessionistica ed il mondo dilettantistico che deve comunque fare di necessità virtù ed eliminare quello che oggi si chiama professionismo di fatto".