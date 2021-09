Serie B, Lucca trascina il Pisa: l’ex Palermo in gol e toscani primi in classifica

L'ex attaccante del Palermo ancora protagonista nella sfida vinta dal suo Pisa contro il Monza

Lorenzo Lucca non si ferma più, l'attaccante piemontese ancora in gol nella quinta vittoria di fila ottenuta dal suo Pisa. L'ex centravanti del Palermo ha realizzato la rete del 2-0 sfruttando al massimo un assist di Cohen e insaccando in modo preciso all'angolino. Quinto successo consecutivo in Serie B e primato per la compagine toscana e quarta rete per l'ex anche del Torino che sta dimostrando di poter ambire a qualcosa di grande.