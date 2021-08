Lega Pro, Ghirelli: “Serie C? Tagliarla non risolve i problemi del calcio italiano”

Parola a Francesco Ghirelli. Lunga intervista al presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, intervenuto sulle pagine di Tuttosport, per analizzare alcuni temi caldi della Serie C. Il dirigente sportivo si sofferma in particolare sul...

Lunga intervista al presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, intervenuto sulle pagine di Tuttosport, per analizzare alcuni temi caldi della Serie C. Il dirigente sportivo si sofferma in particolare sul discorso legato alla riforma dei campionati esprimendosi inoltre sul coefficiente di difficoltà del prossimo campionato di Serie C.

"Intanto siamo gli unici che la riforma la iniziano, visto che diremo stop a ripescaggi e riammissioni. La domanda che pongo al Consiglio Federale è: la Serie C serve? Serve con questa attuale configurazione? Occorre fare un discorso di sistema e tutti dobbiamo pagare un pegno. Se il progetto deve essere quello di ridurre il numero di squadre in C così abbiamo risolto il problema, ci si dimentica che nel 2012 noi siamo passati da 90 a 60 club e non si è risolto niente. Chi pensa di risolvere il problema tagliando la C non ha capito niente. Presidenti? Sono eroici, hanno compiuto sforzi economici notevoli. Poi, certo, il Governo ha contribuito con la cassa integrazione e il posticipo del credito di imposta, ma siamo ancora in attesa dei contributi per le spese sanitarie di circa 16 milioni di euro".