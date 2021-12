Lega Pro, Ghirelli: “Qualità elevata in Serie C. Riforma dei campionati? Necessaria”

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, nel corso dell'assemblea odierna sull'approvazione di bilancio, si è soffermato sull'evoluzione del campionato di Serie C post-Covid e su una possibile riforma del calcio italiano

"Il Campionato è in fase avanzata, la qualità è elevata così come grande la passione, insistiamo per riportare il pubblico negli stadi in piena sicurezza. Anche le rappresentative giovanili hanno ripreso a giocare. I segnali sono positivi, tuttavia non dobbiamo abbassare la guardia rispetto al virus. Riforma dei campionati? Serve al calcio italiano perché è in gioco il tema della competitività in Europa e nel mondo e la sopravvivenza del calcio come grande sport popolare"