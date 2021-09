Lega Pro, Ghirelli: “Presto ristori per società di Serie C. Riforma? Ci Lavoriamo”

Soddisfazione da parte del Presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, dopo l'ok del Governo Nazionale all'erogazione dei ristori a favore delle società di Serie C, falcidiate dal crollo economico a seguito del periodo pandemico da Covid-19

Il presidente di Lega Pro , Francesco Ghirelli , è intervenuto ai microfoni di " Radio Punto Nuovo" per parlare dei ristori economici in arrivo alle società di Serie C , in virtù del decreto emanato dal governo per ammortizzare le spese fin qui sostenute dai club della terza divisione italiana di calcio a seguito della pandemia da Covid-19 . Il numero uno della Lega Pro ha anche parlato di credito d'imposta, sponsorizzazioni e delle sue idee di riforma dei campionati. Di seguito un'estratto delle sue dichiarazioni riportate da Tuttoavellino.it

"Siamo soddisfatti il decreto ristori porterà nelle casse dei club di Serie C 14 milioni di euro. Sono spese che sono state fatte in questo anno e mezzo per i tamponi, spese sanitarie e la mancanza di introiti da parte degli sponsor. Ci sarà a breve questa erogazione. Nello stesso tempo, la sottosegretaria Vezzali, nella giornata di ieri, ha reso noto che tutti quelli che hanno fatto la domanda del credito di imposta nel 2020, saranno soddisfatti entro la fine del mese e quindi un altro tassello si va a comporre. I dubbi sono spazzati via e le società possono lenire le ferite che hanno avuto. Noi avevamo avuto una congiunzioni di problemi problematiche per i club. La chiusura degli stadi e dei botteghini e quindi l'assenza di pubblico, aveva fatto sì che tanti sponsor, essendo la maggior parte territoriali, si fossero tirati indietro nell'aiutare i club. Il fatto che il credito di imposta vada a lenire i problemi che ci siano stati, è una cosa fondamentale. Io ho un brutto vizio che quello che dico faccio. Ho proposto in assemblea di lega le mie idee, cioè via ai ripescaggi, pre-iscrizioni a marzo per evitare il massacro nei mesi estivi e poi la questione di avere la flessibilità dei contratti".