Lega pro, Ghirelli: “Multiproprietà? Meccanismo ambiguo, frenano seconde squadre”

Le parole del numero uno della Lega Pro, Francesco Ghirelli, sul discusso tema relativo alle multiproprietà

Torna a parlare del tema relativo alle seconde squadre, il numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli. Durante un'intervista concessa ai microfoni di "TuttoC", il dirigente, si è soffermato a parlare delle multiproprietà: argomento scottante, che riguarda diversi club di Serie C, tornato a far discutere dopo la promozione in A della Salernitana di Claudio Lotito che ha portato ad un passaggio di consegne obbligato, in virtù del divieto posto dalla FIGC di possedere due club che partecipano allo stesso torneo professionistico.