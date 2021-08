Lega Pro, Ghirelli: “Calcio puro. Dovremo dare sostenibilità economica ai club”

Le parole del presidente della terza serie italiana ad aprire il campionato

Il campionato italiano di Serie C ha preso il via oggi, con partite che si sono rivelate fin da subito divertenti e spettacolari. Dopo due anni complicati sotto il punto di vista economico, con il covid che ha creato grossi grattacapi alle società, quest'anno si cercherà in tutti i modi di aiutare le società cercando di supportarle dal punto di vista finanziario.