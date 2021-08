Lega Pro, Ghirelli: ”Abolire ripescaggi e riammissioni Serie C”

Le parole del presidente Lega Pro: "Una sbaglio pensare a riforma d'élite"

Il campionato di Serie C 2021/22 prende forma. Definiti i tre gironi, il prossimo step sarà quello relativo alla composizione del calendario. Intervenuto durante il Consiglio Direttivo odierno il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli , ha trattato alcuni temi caldi inerenti alla Serie C.

“Ringrazio il presidente federale Gabriele Gravina. Un ringraziamento va anche a Valentina Vezzali, Sottosegretaria allo Sport, per la riapertura degli stadi fino al 50% della loro capienza. I presidenti dei club hanno bisogno di sponsor e di incassi da botteghino, non ce la fanno più. Il campionato della Serie C sarà certamente avvincente, rappresentativo di 19 regioni italiane”.

Determinati i ripescaggi, Ghirelli si sbilancia sul tema: “Ho detto al Consiglio Direttivo che proporrò alla prossima assemblea della Serie C di abolire i ripescaggi e le riammissioni. Noi iniziamo la riforma e mettiamo fine ad un serie di contenziosi spiacevoli. Questo, si sappia, lo porteremo a credito sul tavolo delle riforme quando parleremo di sostenibilità economico-finanziaria e di riforma di sistema. Se qualcuno pensa che la riforma del calcio italiano sia l’istituzione della Serie C di élite ha sbagliato clamorosamente. La riforma è del calcio italiano, di tutti i campionati. Credo che il presidente della FIGC Gravina sulla riforma di sistema non abbia dubbi. Io non lo tirerò per la giacca perché so che le sue idee vanno rispettate e su esse ci si deve confrontare”.