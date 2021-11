Lega Pro, fiocco bianco contro la violenza sulle donne: “Non si abbassi la guardia”

In occasione della Giornata mondiale per combattere la violenza sulle donne, la Lega Pro ha affisso un fiocco bianco sul portone d’ingresso della sua sede di Firenze, che testimonia la posizione forte della Serie C nei confronti di un crimine da...

Mediagol (gm) ⚽️

In occasione della Giornata mondiale per combattere la violenza sulle donne, la Lega Pro ha affisso un fiocco bianco sul portone d’ingresso della sua sede di Firenze, che testimonia la posizione forte della Serie C nei confronti di un crimine da combattere ogni giorno. Lo sport, ancora una volta, è sceso in campo per veicolare un messaggio di rilevanza sociale con l'obiettivo di estirpare una piaga che ci affligge quotidianamente.

“Non bisogna mai abbassare la guardia, anzi è doveroso sensibilizzare costantemente tutti sull’importanza del rispetto verso gli altri. Il calcio della Serie C c’è, ogni anno i club si mobilitano con diverse iniziative per ribadire il loro impegno contro un fenomeno odioso”, le parole del numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli.