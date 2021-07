Lega Pro, Farè nuovo responsabile marketing e commerciale: le parole di Ghirelli

Flavio Farè è il nuovo Responsabile Marketing e Commerciale della Lega Pro: l'annuncio e le parole di Francesco Ghirelli

"Con la sua esperienza di oltre 20 anni nel settore, Lega Pro punta a rafforzare la strategia di valorizzazione e di posizionamento del brand della Serie C e dei club che la compongono. Tra le esperienze più significative, Farè ha avuto un ruolo chiave nel progetto di crescita sportiva e societaria del Como 1907, club recentemente promosso in Serie B. Inoltre, nell’AC Milan si è occupato della strategia di sviluppo del marchio sui mercati internazionali e del rafforzamento dei rapporti commerciali con partner in tutto il mondo. In Lega Pro, Farè curerà le sponsorizzazioni, gli accordi commerciali, i diritti televisivi e il digital marketing supportando il Presidente Francesco Ghirelli e il Vicepresidente Marcel Vulpis, quest’ultimo con le deleghe al marketing e alla comunicazione", si legge nel comunicato ufficiale diramato dalla Lega Pro attraverso il proprio sito di riferimento.