Lega Pro, accolta la richiesta sugli steward negli stadi: l’annuncio di Ghirelli

Accolta la richiesta del Presidente Francesco Ghirelli sul calcolo degli steward negli stadi: la nota della Lega Pro

"Ringrazio il Ministro Lamorgese, e il prefetto Lamberto Giannini per la sensibilità e l’ascolto che ci hanno dedicato. Ha lavorato su questo, altresì, con impegno la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali. Questa disposizione alleggerisce in maniera considerevole i costi in capo alle società sportive continuando chiaramente a garantire la piena sicurezza degli impianti. Restano aperti molti altri temi su cui continuiamo a lavorare, che vanno nella direzione di sostenere le società sportive. Il provvedimento fiscale e la legge di bilancio sono due vettori importanti, la Sottosegretaria Vezzali si è impegnata in prima persona perché vengano adottate delle misure a beneficio di chi è stato messo in maggior difficoltà dalla pandemia", ha concluso il Presidente della Lega Pro.