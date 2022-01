Latina, senti il DS Di Giuseppe: “Non stravolgeremo una squadra già ottima. Però…”

Il DS del Latina Di Giuseppe ha parlato del ritorno del portiere Tonti, facendo il punto sul calciomercato del club nerazzurro in Serie C

Il direttore sportivo nerazzurro Marcello Di Giuseppe è stato intervistato dall'editoriale Latina Oggi, trattando alcuni temi riguardanti la squadra laziale. La formazione di Di Donato , che ha chiuso in bellezza il 2021 battendo in casa il suo ex Palermo , ha ufficializzato l'arrivo di Alessandro Tonti , portiere classe 1992 che è ritornato a Latina dopo quasi cinque anni.

Il DS del club nerazzurro ha dunque sia espresso il proprio parere circa l'arrivo di Tonti, sia fatto il punto sulla situazione del proprio calciomercato: "Tonti è un giocatore che conosco bene e confermo che la trattativa è stata ultimata. Non andremo a cambiare più di tanto quello che è stato costruito fino ad ora perché non c'è motivo. Non dico che siamo appagati, anzi, il percorso è molto lungo, ma non occorre rifondare una squadra che è già ottima. Sicuramente ci serve un centrocampista perché siamo corti nelle rotazioni dopo l'infortunio a Spinozzi, per il resto stiamo bene così".