Latina-Monopoli, Losacco: “C’è rammarico ma risultato giusto. Catania? Ormai…”

Le dichiarazioni di Nicola Losacco, vice allenatore del Monopoli, al termine della gara tra i pugliesi e il Latina

Il Monopoli non va oltre lo 0-0 sul campo del Latina, riducendo le proprie speranze di concorrere per il quinto posto. Ad una giornata dal termine del campionato, i pugliesi occupano la sesta posizione con la Virtus Francavilla, i corregionali però sono avanti dal punto di vista della classifica avulsa. Al termine del match disputato al "Domenico Francioni", il vice allenatore del Monopoli, Nicola Losacco, è intervenuto in conferenza stampa: