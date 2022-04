Latina-Monopoli, Losacco: “Caso Catania? Difficile da digerire, domani per vincere”

Le dichiarazioni di Nicola Losacco, vice allenatore del Monopoli, in vista della gara tra i pugliesi e il Latina, in programma domani 16 aprile alle 17:30

"Il caso Catania è qualcosa che ci ha ferito ma abbiamo il dovere di ricompattarci e ottenere il massimo. Non vediamo l'ora di ripartire per dimostrare sul campo di valere la posizione che al momento non abbiamo. Non abbiamo tante chance ma la rabbia non manca e speriamo sia costruttiva per fare il massimo sin da domani migliorando le ultime prestazioni che per un motivo o per un altro non sono state all'altezza del Monopoli. All'andata fu una partita molto maschia giocata su un campo pesante, il pareggio finale fu un risultato sostanzialmente giusto. Domani abbiamo un obiettivo che è quello di fare punti possibilmente con una buona prestazione. Forse questa penalizzazione ingiusta potrebbe essere una scintilla per trasformare la rabbia in prestazioni convincenti. E' stato un colpo difficile da digerire ma la squadra si è allenata al meglio, siamo fiduciosi".