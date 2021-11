Latina, Jefferson: “Contro il Bari senza paura. Lotta promozione? Il Palermo…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante brasiliano in vista della sfida tra Bari e Latina, in programma alle ore 17:30

"Furono due partite davvero belle in tutti i sensi. Aperte e giocate fino alla fine, è la cosa più bella del calcio. Ricordo soprattutto della partita d’andata col San Nicola sold-out: era una realtà incredibile, non si sentiva niente oltre i 20m dal campo. In Italia non avevo ancora avuto un’esperienza del genere". Lo ha detto Jefferson , intervistato ai microfoni di "TuttoBari". L'attaccante brasiliano, punto di riferimento della squadra allenata da Daniele Di Donato , è tornato a parlare della sfida risalente al 2014 tra Bari e Latina , in campo alle ore ore 17:30. "Come facemmo a giocare? Eravamo arrivati ai playoff giocando bene, anche in quella partita. Nel secondo tempo di quella partita soffrimmo un po’ ma riuscimmo a pareggiare alla fine. Per chi fa il calciatore, avere tanti tifosi così allo stadio è una delle cose più belle che ci siano. Chi è andato al San Nicola quel giorno se l’è goduta", le sue parole.

"Guardando le rose al momento il Bari è una delle squadre che punta a vincere insieme forse al Palermo, Catanzaro e Avellino, che ancora non escluderei. Noi a livello di nomi abbiamo giocatori non ancora conosciuti ma che puntano ad affermarsi in questa categoria. Sono tutti ragazzi vogliosi. Noi cerchiamo di puntare alla salvezza. Dopo queste due vittorie ci siamo tolti un po’ di paure nello stare in quella zona della classifica che non è bella. Per noi l’importante è arrivare a questa partita con due vittorie sulle spalle, perché l’entusiasmo può darci tanto. Arriviamo abbastanza bene, andremo a giocare la partita senza paura ma rispettando il Bari che è una corazzata del girone. Cercheremo di fare una partita perfetta. Purtroppo alcune partite abbiamo meritato di perdere, ma in altre no. Abbiamo pagato un po’ qualche errore di troppo. Credo che al momento, soprattutto in una partita del genere, se riesci a fare una vittoria fuori casa ti può dare una grande fiducia per le prossime partite. Noi abbiamo fatto tanti piccoli errori che ci sono costati qualche punto di troppo in trasferta, ma nelle ultime settimane abbiamo lavorato per colmarli. Questo Bari è più cinico da quello che ho visto, fanno punti dentro e fuori casa. Sarà una partita difficilissima, per noi arriva in un momento buono, speriamo di riuscire a giocarcela bene", ha concluso.