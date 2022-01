Latina, Ercolano: “Taranto squadra tosta, noi in un buon momento. Playoff…”

Le dichiarazioni di Emanuel Ercolano, difensore del Latina, in vista della prossima gara dei nerazzurri contro il Taranto

Emanuel Ercolano , difensore del Latina , è intervenuto nel corso della trasmissione " Rossoblu 85" per presentare la prossima gara del girone C di Serie C contro il Taranto . Il difensore nerazzurro si sofferma anche sulla scorsa gara, vinta dai laziali contro il Foggia di Zeman . Di seguito le dichiarazioni del calciatore della rosa di mister Daniele Di Donato :

"Domenica prossima affronteremo una squadra forte già all'andata ci ha messi in difficoltà. Noi abbiamo vissuto alti e bassi, dovevamo trovare l'assetto ideale e siamo partiti tardi rispetto alle avversarie per l'incognita della categoria. Ora stiamo vivendo un buon periodo e siamo nelle condizioni migliori per affrontare qualsiasi squadra. Prepareremo la gara col Taranto come con il Foggia, cercando di far risaltare le nostre qualità. Pari con i rossoblù? Nonostante il nostro rendimento sia migliore fuori casa, contro il Taranto cercheremo i tre punti. Siamo una squadra giovane ed i nostri punti di forza sono il gruppo e l'atteggiamento. L'obiettivo iniziale era la salvezza ma visti i risultati attuali possiamo puntare ai playoff. Non sarà facile, il campionato è di ottimo livello e ci sono diverse squadre che puntano al salto di categoria. Noi, però, ci proveremo lottando tutti insieme e senza individualità".