Latina, Di Donato: “Vogliamo rilanciarci in classifica, siamo in emergenza”

Le parole del tecnico dei laziali alla vigilia della sfida contro la Virtus Francavilla

Il Latina si è reso protagonista di un avvio di stagione complicato. La squadra laziale occupa al momento il diciassettesimo posto in classifica, ma ha grande voglia di rivalsa e cercherà nelle prossime settimane di inanellare una serie di prestazioni positive per provare a centrare punti fondamentali in ottica salvezza. Alla vigilia della sfida contro la Virtus Francavilla è intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Latina Daniele Di Donato, che ha sottolineato come il match di domani sarà importante nonostante le tante defezioni che hanno colpito il team pontino.