Latina, Di Donato: “Vibonese come il Real Madrid. Ripartire dal successo col Picerno”

Le parole del tecnico dei laziali in vista della sfida di domani contro la Vibonese

Il Latina dopo un inizio di stagione non esaltante prova a trovare continuità e domani sfiderà la Vibonese per cercare un altro successo dopo la vittoria della scorsa settimana contro l'AZ Picerno. Il tecnico dei laziali Daniele Di Donato è intervenuto nella giornata odierna in conferenza stampa sottolineando l'importanza del match di domani.