Latina, Di Donato: “Questa pausa spezza il ritmo. Mercato? Ho detto alla società…”

Di Donato, ex centrocampista del Palermo ed attuale tecnico del Latina, ha parlato dello stallo del campionato di Serie C e del calciomercato

Intervistato dal quotidiano locale Latina Oggi, il tecnico nerazzurro Daniele Di Donato, ex centrocampista del Palermo da calciatore ed attuale tecnico del Latina, ha analizzato la situazione di stallo attuale del campionato di Serie C, facendo anche un punto sul calciomercato del club laziale: "La pausa non ci voleva proprio e mi dispiace perché volevamo cavalcare l'onda dell'entusiasmo, fondamentale per una squadra giovane come la nostra. Abbiamo attraversato momenti difficili ma siamo stati bravi a ricompattarci e pensare che il lavoro fosse l'unica medicina per i nostri mali. Il merito va in primis alla società, che mi ha confermato nonostante le difficoltà. Una cosa che non accade spesso. Calciomercato?Non ci interessa o quasi. Io ho detto alla società che non serve a nulla comprare tanto per farlo e magari intaccare degli equilibri fondamentali nello spogliatoio. Ancora più importanti di quelli che possono essere nomi altisonanti. Se poi si presenterà l'occasione e il profilo sarà quello giusto, allora magari bisognerà coglierla ma la squadra va bene così".