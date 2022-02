Latina, Di Donato pre Juve Stabia: “Nel calcio tocca correre. Zidane per esempio…”

Il tecnico del Latina Daniele Di Donato si è espresso in conferenza prima della partita di Serie C girone C contro la Juve Stabia

Daniele Di Donato, tecnico del Latina, ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juve Stabia allo stadio "Romeo Menti" alle 17.30:

"Alla mia squadra ho sempre detto di correre tanto, anche i grandi campioni devono correre altrimenti non riescono a giocare. Ci vuole l'atteggiamento positivo per vincere i duelli. Zidane ce lo ricordiamo per le giocate, ma se andiamo a vedere quanti chilometri faceva, era quello che correva più di tutti. I ragazzi si sono sempre applicati, ora stanno arrivando anche i risultati, c'è un entusiasmo importante, però questo non ci deve fare diventare superficiali. Dobbiamo attraverso il lavoro e il sacrificio ottenere risultati importanti. Ci aspetta una partita importante, contro una squadra che ha gamba come noi".