Latina, Di Donato: “Mai avrei immaginato i Mondiali senza l’Italia. Il Messina…”

Di Donato analizza la disfatta dell'Italia fuori ancora una volta dai Mondiali ed anche la trasferta del suo Latina contro il Messina

Daniele Di Donato , tecnico del Latina , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match in trasferta contro il Messina :

"Oggi è tutto più complicato perché tutte le squadre si giocano qualcosa e chi affronta il Latina si chiude dentro l'area. Noi non siamo più una cenerentola, siamo una squadra votata all'attacco e di conseguenza lasciamo spazi. Dobbiamo ritrovare la nostra foga ed essere bravi a non adattarci al ritmo altrui ma ad imporre il nostro. Fisicamente stiamo bene, la squadra corre ma ultimamente sta correndo male. Dobbiamo essere più bravi a capire le situazioni che si presentano durante la gara. Non possiamo permetterci di non raggiungere i play-off, abbiamo la fortuna di essere ancora lì nonostante le ultime sei partite e dobbiamo assolutamente rimanerci". Sugli avversari: "Il Messina? Le partite iniziano tutte da zero a zero, per loro potrebbe essere l'ultima occasione per la salvezza ma noi, a prescindere dall'avversario, dobbiamo tornare ad essere il Latina visto tra gennaio e febbraio".