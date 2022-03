Latina, Di Donato: “Fidelis Andria? Fatta una buona gara. Siamo stati poco concreti”

Serie c: tutte le notizie

Le parole di Daniele Di Donato, la lotta play off nel Girone C e non solo: le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Latina

Il Latina si aggiudica un punto nel confronto con la Fidelis Andria, mantenendo un buon piazzamento in vista dei playoff di Serie C nel girone C. A decidere le reti di Urso e Carletti. Un pareggio commentato al triplice fischio dal tecnico nerazzurro, Daniele Di Donato, intervenuto ai microfoni della sala stampa:

"Abbiamo fatto una buona gara su un campo difficile, abbiamo concesso solo una ripartenza che purtroppo dovevamo interrompere prima e abbiamo subito gol ingenuamente. Lì si è messa un po' in salita, ma la squadra ha dimostrato carattere nonostante le assenze. Potevamo anche chiuderla alla fine, ma non siamo stati tanto bravi nella finalizzazione. Ma i ragazzi hanno fatto una grande gara e i complimenti vanno a loro: continuiamo la nostra rincorsa. Abbiamo dimostrato di essere una buona squadra che merita la classifica che ha. Ora sotto con la Virtus Francavilla".