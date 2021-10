Latina, Di Donato: “Dobbiamo lottare. Stiamo compatti e usciremo alla grande”

Le parole del tecnico dei laziali in vista della sfida contro il Potenza

Il Latina è una tra le squadre che sta facendo più fatica in questo avvio stagionale. La formazione laziale sta riscontrando problemi che stanno compromettendo fin qui il cammino, ma ha le potenzialità per uscire alla distanza e raggiungere una salvezza che al momento appare insperata. Nella giornata odierna è intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Latina Daniele Di Donato che ha analizzato il momento dei pontini e presentato la sfida contro il Potenza .

"Ho letto che ci sarebbe stata una contestazione da parte dei tifosi, non è affatto vero. C'è stato un confronto propositivo, ancora una volta i tifosi si sono dimostrati intelligenti. Tengono alla squadra, al Latina, ci hanno spronato ancora una volta. Stanno tenendo compatto tutto l'ambiente e per noi è fondamentale. Dobbiamo prendere esempio da loro. Normale che siano incazzati, ma chi non lo è? Gli errori ci stanno portando a non raccogliere quanto di buono facciamo, il risultato maschera tante cose. A prescindere da tutto, domani è uno scontro diretto e dobbiamo portare a casa punti importanti. E con questo intendo il bottino pieno, non il pareggio. Anche contro il Catanzaro abbiamo fatto la nostra partita, li abbiamo messi alle corde nel secondo tempo, ma errori di concentrazione hanno pregiudicato il risultato. Dobbiamo crescere perché il calcio non ti aspetta. Siamo una squadra giovane ma è arrivato il momento di crescere, di diventare grandi. Dobbiamo restare concentrati 100 minuti? E che siano 100 minuti, perché non possiamo perderne neanche uno. Dobbiamo guardare a noi stessi, a prescindere da come si schiererà il Potenza. Ci deve essere solo voglia di fare un grande risultato, lottando su ogni singolo pallone. I ragazzi stanno bene. Non posso rimproverare loro nulla, si allenano sempre a mille e bene. Ci manca quel pizzico che dobbiamo colmare".