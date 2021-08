Latina, Di Donato: “Contro il Palermo sfida speciale, ma domani voglio vincere”

Le parole del tecnico del Latina, Daniele Di Donato, alla vigilia della sfida contro il Palermo di Giacomo Filippi

Mancano poco più di 24 ore al debutto tra i professionisti del Latina , ospite, in occasione del primo impegno ufficiale in campionato, del Palermo di Giacomo Filippi. Ancora in fase di costruzione, con pochi allenamenti sulle gambe e reduce dall'eliminazione dalla Coppa Italia, la compagine laziale, si troverà difronte una squadra costruita per recitare di certo un ruolo da protagonista in Serie C. Lo sa bene il tecnico Daniele Di Donato , "vecchia conoscenza" del Palermo, espressosi così in conferenza stampa alla vigilia del match.

“Affrontare sfide di questo genere è sempre bello e stimolante, non siamo ancora nelle migliori condizioni visto e considerato che ci stiamo allenando tutti insieme da poche settimane, ma questo non deve rappresentare un alibi. Siamo chiamati a disputare una partita importante, contro una delle migliori realtà del girone C, una squadra costruita per vincere il campionato. Sto apprezzando la disponibilità di tutti i ragazzi, si lavora con serenità ed entusiasmo e attraverso le partite saremo in grado di arrivare al livello di condizione ottimale. In coppa Italia contro la Turris ho visto la volontà dei giocatori di mettere in pratica ciò che avevo richiesto loro, di provare sempre a giocare senza buttar via il pallone, ma è chiaro che bisogna crescere ancora tanto.