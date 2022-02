Latina, Di Donato: “Catanzaro? Chiedo sempre intensità. Squadra pronta, pronti cambi”

Le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della sfida contro il Catanzaro

Parola a Daniele Di Donato. Il tecnico del Latina ha presentato l'importante trasferta che attende i suoi sul campo del Catanzaro, avversario certamente ostico per la compagine nerazzurra. Quest'ultima è alla ricerca del quinto risultato utile consecutivo, dopo 4 vittorie e un pareggio in altrettanti match. Un rullo compressore la formazione laziale, che vuole continuare a stupire anche su un campo complicato come quello del 'Ceravolo'. Un confronto dal peso specifico certamente elevato, come anche sottolineato dallo stesso Di Donato, che in conferenza stampa ha detto la sua sull'incontro e sulle sensazioni relative alla forma della squadra.