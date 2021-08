Latina, chiesto rinvio di Coppa Italia e Serie C: a rischio la prima col Palermo?

Il presidente del Latina Calcio 1932, Antonio Terracciano, attraverso una nota ufficiale, ha chiesto ai vertici della Lega Pro, il rinvio del primo match di Coppa Italia e della prima di campionato di Serie C contro il Palermo

Il Latina Calcio 1932 ha chiesto ufficialmente alla Lega Pro lo slittamenti di dieci giorni della prima gara di Coppa Italia contro la Turris e della prima di campionato al "Renzo Barbera" contro il Palermo FC, match in programma da calendario rispettivamente il 22 e il 29 agosto.

"Il patron del club laziale, Antonio Terracciano - recita il comunicato - questa mattina ha inviato una nota ufficiale ai vertici della Lega Pro per sottolineare il ritardo con cui la FIGC ha rilasciato la relativa licenza nel campionato professionistico a seguito dei numerosi ricorsi proposti dalle società escluse che ha comportato anche lo slittamento dell'operatività sul portale federale per avviare tutte le pratiche relative al tesseramento dei giocatori. Il Latina ha infatti ricevuto il consenso all'operatività di calciomercato soltanto lo scorso 9 agosto e nonostante l'impegno dei vertici societari, il relativo tesseramento dei componenti della rosa nerazzurra, iniziato circa sette giorni fa, non è ancora da ritenersi concluso".