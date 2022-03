Latina, Barberini: “Niente limiti, vogliamo i playoff. Possiamo essere mina vagante”

Le parole del centrocampista del Latina Christian Barberini, sulla stagione della compagine laziale e sull'obiettivo playoff

" Il gol alla Turris? È stata un’emozione molto forte perché non sono abituato a fare molti gol, anzi era forse un paio di anni che mi mancava . È stata un’emozione molto forte, poi è stata molto bella la reazione dei compagni, del mister e di tutti i tifosi, quindi sono stato veramente felice. È una cosa che porterò penso per sempre dentro la mia testa e dentro il cuore".

Sono le parole del centrocampista del Latina Christian Barberini, intervenuto ai microfoni di "Mondoreale", per analizzare il momento vissuto dal Latina : attualmente ottavo a quota 42 punti in classifica, e reduce da ben 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 5 giornate di campionato.

"C’è un clima, come è giusto che sia, molto felice. La cosa bella è che nonostante siamo giovani ci stiamo prefissando obiettivi comunque sempre più importanti. Vogliamo riuscire a giocare questi play off. Diciamo che non ci stiamo ponendo neanche limiti, dove possiamo arrivare non lo sappiamo alla fine, perché comunque potremmo essere una mina vagante. Adesso siamo concentrati sul lavoro, aspettando la partita di sabato che sarà non difficile ma di più”.