La nuova Serie C, ufficiale: la composizione dei gironi A, B e C

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro riunitosi questa mattina per la composizione dei relativi gironi di Serie C, ha definito i tre raggruppamenti della terza divisione italiana in vista dell'avvio della stagione 2021-2022, in calendario il 29 agosto.

Dopo la riunione odierna, inoltre, verranno resi noti i 28 accoppiamenti relativi al primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, che andrà in scena il 21 agosto, mentre alle ore 19.00 avrà luogo il sorteggio dei calendari del prossimo campionato di Lega Pro, la cui "regular season" terminerà il 24 aprile 2022, prima di playoff e playout. Compilazione dei Calendari che seguiremo in diretta su Mediagol.it. Inizialmente il Girone B di Serie C vedrà un'incognita contrassegnata da una "X", successivamente sostituita in base alla decisione che verrà intrapresa sul ripescaggio di uno dei due club che hanno presentato ricorso tra Fano e Pistoiese.

Girone A

Albinoleffe,

Feralpisalò

Fiorenzuola

Giana Erminio

Juventus Under 23

Lecco

Legnago

Mantova

Padova

Piacenza

Pergocrema

Pro Patria

Pro Sesto

Renate

Pro Vercelli

Seregno

Sudtirol

Trento

Triestina

Virtus Verona

Girone B

AnconaMatelica

Carrarese

Cesena

Entella

Fermana

Grosseto

Gubbio

Imolese

Lucchese

Modena

Montevarchi

Olbia

Pescara

Pontedera

Reggiana

Siena

Teramo

Pesaro

Viterbese

"X"

Girone C

Avellino

Bari

Campobasso

Catania

Catanzaro

Fidelis Andria

Foggia

Francavilla

Juve Stabia

Latina

ACR Messina

Monopoli

Monterosi

Paganese

PALERMO

Picerno

Potenza

Taranto

Turris

Vibonese