Juve Stabia, ufficiale: il nuovo allenatore è Leonardo Colucci

Leonardo Colucci è il nuovo tecnico della prima squadra: a darne l'annuncio è la stessa Juve Stabia

La Juve Stabia si affida a Leonardo Colucci per guidare la squadra in vista della prossima stagione. Per l'allenatore, reduce dall'esperienza al Picerno, un contratto di un anno. A darne notizia è lo stesso club campano tramite una nota ufficiale.