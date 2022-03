Juve Stabia, tegola per le ‘Vespe’: Eusepi sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping

E' stato sospeso per dopingin, in via precauzionale, il bomber della Juve Stabia Umberto Eusepi

Tegola per la Juve Stabia che perde una delle pedine più pregiate del suo scacchiere, in vista del rush finale del campionato. Dopo i controlli disposti da Nado Italia, Umberto Eusepi è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping per violazione degli art. 2.1 e 2.2, ovvero quelli relativi alla presenza di una sostanza vietata o dei metaboliti o marker del campione biologico. Di seguito, la nota ufficiale:

"Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Umberto Eusepi (FIGC) per violazione degli artt. 2.1 e 2.2. Il controllo è stato disposto da NADO Italia".