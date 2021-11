Juve Stabia, Sottili: “Vogliamo dare continuità alla vittoria sul Bari”

Le dichiarazioni rilasciate da Stefano Sottili, tecnico della Juve Stabia, in vista della gara di domenica 14 novembre contro il Monterosi, valida per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C

"Dobbiamo continuare a dimostrare. Se domani non saremo in grado di bissare prestazione e risultato fatti contro il Bari sarà stato un po' tutto vano. Siamo chiamati a dare continuità. E’ ovvio che per me la continuità riguarda la prestazioni. Si guarda al risultato dall’esterno. Ma io ero contento della gara di Torre a differenza della gara col Messina che avevamo vinto. Dobbiamo fare di tutto per capitalizzare le due gare consecutive in casa. Ci sono le qualità in questo gruppo per poterlo fare anche altre volte nel corso della stagione. Siamo al buio nel conoscere i nostri avversari. Con un nuovo tecnico non sappiamo se faranno il 5-3-2 come faceva D’Antoni oppure se faranno la difesa a quattro. In settimana abbiamo lavorato solo su di noi per eliminare alcuni errori. Non sappiamo se recupereranno giocatori come Costantino o Parlati. Incognite ce ne saranno tante legate al nostro avversario".