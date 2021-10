Juve Stabia, Sottili: “Noi competitivi, possiamo arrivare tra i primi dieci posti”

Le dichiarazioni del tecnico della Juve Stabia, Stefano Sottili, alla vigilia della sfida contro il Messina

Mediagol (gm) ⚽️

"Castellammare e la Juve Stabia non si possono rifiutare. Qui per fare bene ed entrare nelle prime dieci".

Si presenta così il nuovo tecnico della Juve Stabia, Stefano Sottili, subentrato all'esonerato Edoardo Imbimbo: durato appena una settimana sulla panchina delle Vespe. L'allenatore, durante la conferenza stampa pre-gara, ha tracciato una strada ben precisa esprimendo concetti chiari e semplici in vista del prosieguo del campionato.

"La trattativa è nata in poche ore. Non ho mai esitato: questa piazza non si può rifiutare. Sono convinto che questa squadra non si può accontentare di una semplice salvezza: i valori tecnici sono maggiori. Lavorerò per raggiungere l’obiettivo che mi ha chiesto la proprietà, ovvero entrare nelle prime dieci. L’obiettivo minimo è di conseguenza la decima posizione ma dobbiamo lavorare per fare di più. Adesso pedaliamo, gli obiettivi vengono definiti col passare dei mesi".

Sulla scelta di non firmare un pluriennale: "Ho deciso io di rifiutare un contratto di più anni perché voglio che la società decida liberamente a fine anno sul mio operato. Abbiamo solo una clausola per la promozione. Con me gioca chi merita. La società non mi ha imposto nessun vincolo e quindi posso dire liberamente che i giovani giocheranno solo se si mostreranno più forti e più pronti".

Chiosa finale contro l'impegno interno contro il Messina: "Sarà una partita complicata anche perché ho avuto due soli allenamenti. I ragazzi dovranno metterci l’orgoglio per superare un ostacolo difficile. Sappiamo che non sarà semplice ma davanti al nostro pubblico dobbiamo fare bene. Ansia? Nel calcio non deve esserci".